شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك تراوري ينضم لبعثة بيراميدز في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم الدولي البوركيني إيريك تراوري لبعثة نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة حوريا كوناكري في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بكازابلانكا، الثلاثاء المقبل.
وحضر صانع الألعاب الدولي لمعسكر بيراميدز قادمًا من مدينة الجديدة المغربية التي كان يقيم منتخب بوركينا فاسو معسكره فيها خلال تجمع أكتوبر الجاري.
واستقبل لاعبو بيراميدز زميلهم لدى وصوله لفندق الإقامة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث يجري الفريق مسحة طبية، مساء اليوم، بفندق الإقامة، طبقًا لبروتوكول الكاف الطبي.
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