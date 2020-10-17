شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: غياب الجماهير يصب في مصلحة الزمالك أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر الأول، أن غياب الجماهير المغربية أمر سيصب في مصلحة الزمالك خلال موادجة الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
واضاف طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"غياب جماهير الرجاء أمر سيفيد الزمالك كثيراً، كذلك الأهلي في لقائه أمام الوداد".
تحدث نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر، عن نقاط القوة والضعف في فريق الؤجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك في نصف النهائي الأفريقي قائلا:" الرجاء يمتلك ثلاثي هجومي قوي بقيادة حفيظي ومرسي المتولي وسفيان حفيظي بالاضافة إلى عودة مولونجا".
وأردف:"الزمالك أيضاً يمتلك لاعبين كبار وقادرين على تحقيق البطولات وأحلام جماهير النادي وهناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بالرجاء بسبب اصابة اللاعب بوطيب وعدم وجود البديل الجاهز لتعويضه.
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