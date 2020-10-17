شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: غياب الجماهير يصب في مصلحة الزمالك أمام الرجاء ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب ‏مصر ‏الأول، أن غياب الجماهير المغربية أمر سيصب في مصلحة ‏الزمالك ‏خلال موادجة الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

واضاف طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي ‏يقدمه ‏طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"غياب جماهير الرجاء أمر ‏سيفيد ‏الزمالك كثيراً، كذلك الأهلي في لقائه أمام الوداد".‏

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تحدث نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر، ‏عن نقاط القوة والضعف في فريق الؤجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك ‏في نصف النهائي الأفريقي قائلا:" الرجاء يمتلك ثلاثي هجومي قوي بقيادة حفيظي ‏ومرسي ‏المتولي وسفيان حفيظي بالاضافة إلى عودة مولونجا".‏

وأردف:"الزمالك أيضاً يمتلك لاعبين كبار وقادرين على ‏تحقيق ‏البطولات وأحلام جماهير النادي وهناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بالرجاء ‏بسبب ‏اصابة اللاعب بوطيب وعدم وجود البديل الجاهز لتعويضه.‏