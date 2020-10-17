شكرا لقرائتكم هانى سعيد: لا نفكر فى إصابات كورونا بحوريا الغينى.. وتغيير ملعب التدريب بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه يتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة عندما يلتقي فريقه أمام نظيره حوريا كوناكري مساء الثلاثاء المقبل على استاد محمد الخامس في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أن وصول الفريق لنصف النهائي يؤكد مدى قوته حيث يمتلك خبرات كبيرة وستكون مواجهة مثيرة.. وأوضح سعيد أن بيراميدز وصل للمغرب مبكرا حتى يستعد بكل قوة للمباراة الهامة، والنادي وفر كل سبل الراحة للاعبين من طائرة خاصة وفندق فخم وغيرها من وسائل الراحة من أجل تحقيق نتيجة والوصول للنهائي، وطمعا في الفوز بلقب البطولة الغالية، والنادي يقدم كل الدعم والمساندة للاعبيه ولا يبخل عنهم بأي شيء.

أكد أن النادي اتخذ كل الإجراءات الاحترازية ويحافظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط مع أي شخص خارج البعثة خاصة وأن الوقت الحالي صعب والفريق غير مستعد لفقدان أي لاعب في المرحلة الحالية، ويتمنى أن تكون المسحة الأخيرة المحدد لها الأحد المقبل، سلبية تماما.

وحول ما يتردد عن وجود إصابات في صفوف المنافس حوريا كوناكري الغيني، أكد أن بيراميدز يتمنى الصحة لجميع اللاعبين، ولكن في النهاية لا يشغل نفسه بأي فريق آخر ويحاول التركيز على نفسه والاستعداد بمنتهى القوة للمرحلة المقبلة الصعبة.

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أشار المدير الرياضي إلى أن الفريق لا يعاني من إصابات، وعبد الله السعيد وعمرو العيوني ودونجا يكملون برنامجهم التأهيلي، ودودو الجباس وفاروق فضل الجهاز إراحتهم بسبب الإجهاد، ولكن كل الفريق جاهز لمباراة الثلاثاء، والكل على قلب رجل واحد للعودة إلى مصر بكأس الكونفدرالية.

سعيد شدد على أنه تقرر تغيير ملعب التدريب بدلا من ملعب كهرما الذي خاص عليه المران الأول ليتناسب مع احتياجات الجهاز الفني وتحهيز اللاعبين بالصورة الأفضل، والنادي طموحه الأساسي هو الفوز باللقب منذ اللحظة الأولى ومع أول مشاركة وسيقاتل على العودة بالكأس الغالية.

المدير الرياضي قال إنه يتمنى التوفيق للأهلي والزمالك في مباراتي نصف النهائي أمام الوداد والرجاء موضحا أنها ستكون مباريات قوية ويتمنى أن يكون نهائي الأبطال مصريا خالصا بين الأهلي والزمالك، وأن يكون السوبر الأفريقي مصريا بوجود بيراميدز كطرف وبطل للكونفدرالية.