طارق مؤمن يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش

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جدة - عمرو شويل تأهل طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة CIB مصر الدولية، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى 17 أكتوبر الجارى، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ليواجه مواطنه على فرج المصنف الثانى عالمياً.
وفازطارق مؤمن على مواطنه مروان الشوربجى المصنف السابع عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ستغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 11-6, 3-11, 13-11, 11-6.
فيما أنهى على فرج المصنف الثانى عالمياً، مغامرة مصططفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين والمصنف الـ 18 عالمياً، ليفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-7, 12-14, 11-4.
وكان مصطفى عسل قد قدم أداء مميز خلال البطولة بعدما تخطى المصنفين الثامن والخامس على العالم بالإضافة إلى كابتن المنتخب الإنجليزى جيمس ويلستروب، وذلك خلال مشواره إلى الدور نصف النهائى قبل أن يخسر من على فرج.
يذكر أن كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث على العالم وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، قد ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ32 على يد زميله مازن هشام، بينما تحمل البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لقب النسخة الماضية عن السيدات.
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على مصطفى
مروان وطارق
مصطفى عسل
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