شكرا لقرائتكم أوناجم: لدينا حلم هو اسعاد جماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المغربي محمد اوناجم، لاعب الزمالك، أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو تحقيق نتيجة ايجابية، في المباراة المقبلة لتسهل مهمتنا في مباراة العودة".

واضاف أوناجم في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "ملعب أون تايم"، مع الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "هدفنا الفوز بالبطولة الافريقية لإسعاد جماهير الزمالك"، جميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لهم لتحقيق الفوز بالبطولة".

‏من ناحية أخرى خاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.

فيما أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصلة ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري.

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وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثة تواصلت بإقامته فى مكان خاص

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثة إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البداية ان نأخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية حرصا على سلامه جميع أفراد البعثة.