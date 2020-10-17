طارق مصطفى: غياب الجماهير يصب بمصلحة الأهلى والزمالك أمام الوداد والرجاء ‏

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر ‏الأول، أن غياب الجماهير المغربية أمر سيصب في مصلحة الأهلى والزمالك ‏خلال مواجهة الوداد والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏. وأضاف طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"غياب جماهير الرجاء أمر سيفيد ‏الزمالك كثيراً، كذلك الأهلي في لقائه أمام الوداد".‏

وواصل:"الرجاء يمتلك ثلاثي هجومي قوي بقيادة حفيظي ومرسي ‏المتولي وسفيان حفيظي بالاضافة إلى عودة مولونجا".‏

وأردف:"الزمالك أيضاً يمتلك لاعبين كبار وقادرين على تحقيق ‏البطولات وأحلام جماهير النادي".‏

وأنهى تصريحاته أن هناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بالرجاء بسبب ‏اصابة اللاعب بوطيب وعدم وجود البديل الجاهز لتعويضه.‏

وخاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو ، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.

من ناحية أخرى، أكد اسماعيل يوسف رئيس بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى المغرب ، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربية لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق الاقامة لإجراء فحوصات للاعب الفريق فرجاني ساسي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى حسب البروتوكول الخاص بالوزارة، وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة الذين تم تقديم كل الشكر والتقدير لهم من جانب مسئولى الزمالك.