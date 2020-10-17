شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى لبيراميدز: بأمارة إيه تطلب 40 مليون للموافقة على عرض الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو مرعي لاعب بيراميدز المعار لصفوف المقاصة أنه يحلم باللعب للنادى الاهلى منذ أن كان لاعبا صغيرا .. وأوضح عمرو مرعي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة اون تايم سبورتس قائلا " لا أعلم أي شيء عن شرط بيراميدز الحصول على 40 مليون جنيه نظير الموافقة على انتقالي إلى الأهلي و عرض الـ 40 مليون؟ انتوا جبتم الكلام ده منين؟ أكيد شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي وهذا حلم لى و ما عرفش طلبوا ليه هذا الرقم ؟ ".

وتابع مرعى :" أمر طبيعي اني أضايق من سماع هذا الكلام، وبأمارة ايه انك تطلب كدا؟ و كنت أتمنى لأن يكون هناك أمر إيجابي في هذا الملف وكنت وقتها لن أفكر وسأوافق على الفور والأمر بالنسبة لى ليس له علاقة بالماديات".

وتعادل فريق سموحة مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز، ليفشل الفريق السكندري في المنافسة على المركز الرابع ببطولة الدوري ، ويمنح المقاولون العرب المركز الرابع ، بعد ما وصل سموحة للنقطة 48 ويتبقي له مباراة، بينما يمتلك فريق ذئاب الجبل 53 نقطة ويتبقي له مباراة أيضاً أمام بيراميدز .