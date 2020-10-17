شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 16 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد النادى الزمالك اليوم 16 / 10 / 2020 العديد من الاخبار والاحداث الهامة في مقدمتها اعلان الزمالك إيجابية مسحة كورونا وعزله في غرفة منفصلة في مقر إقامة الفريق في المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

تألق بن شرقى وأبو جبل وطارق حامد فى مران الزمالك قبل مواجهة الرجاء .. صور

خاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو ، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.

الزمالك يطلب طاقم طبى كامل لفرجانى ساسى فى فندق الإقامة

أكد اسماعيل يوسف رئيس بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى المغرب ، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربية لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق الاقامة لإجراء فحوصات للاعب الفريق فرجاني ساسي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى حسب البروتوكول الخاص بالوزارة، وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة الذين تم تقديم كل الشكر والتقدير لهم من جانب مسئولى الزمالك.

جنش يداعب القفاز قبل مواجهة الزمالك والرجاء بـ48 ساعة.. فيديو

داعب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، قفازه على هامش مران الزمالك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستعرضت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي "كاف" على تويتر فيديو لحارس الزمالك وهو يداعب قفاز على هامش المران.

تيجانا : عينة ساسى إيجابية ولكن حالته الصحية جيدة ولم يخالط أحد

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أصدر إسماعيل يوسف رئيس بعثة نادي الزمالك المتواجدة بالمغرب بيانًا أكد فيه أن نتيجة المسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي أجراها الجهاز الطبي للاعبنا التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها مطمئناً الجميع أن حالته الصحية جيدة و أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يختلط بزملائه حتى الآن وسوف يتم إجراء مسحة أخرى.

الزمالك قبل مواجهة الرجاء: الاستعدادات فى الدار البيضاء لا تتوقف.. فيديو

نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر تويتر، لقطات من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى، فى مباراة ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر مساء الأحد القادم، قال عنه: "الاستعدادات فى الدار البيضاء لا تتوقف قبل مواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا".

فرجاني ساسي يخضع لمسحة جديدة غدا

يخضع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لمسحة كورونا جديدة غدا في معسكر الفريق المقام حاليا بالمغرب استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات ذهاب دورى ابطال افريقيا، وكانت نتيجة المسحة الأولى اثبتت إصابة اللاعب بيفروس كورونا اثناء تواجده مع منتخب بلاده ، وهو ما أكده بيان بعثة الزمالك الصادر من قليل.

علاء مقلد: معدن لاعبى الزمالك يظهر فى المباريات الكبرى..ووفرنا لهم سبل الراحة

أعرب اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الرجاء المغربي المقرر له الأحد المقبل، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لما يضمه الزمالك من لاعبين متميزين فى جميع الخطوط .. وقال مقلد الذي يرافق بعثة الزمالك فى المغرب أن رئيس النادى مرتضى منصوروفر جميع سبل الراحة للبعثة فى الدار البيضاء من خلال السفر بطائرة خاصة والإقامة فى فندق على أعلى مستوى وكذلك التدريب على ملعب الوداد نظرا للعلاقات الطيبة التى تجمع القلعة البيضاء بالاشقاء المغاربة فى جميع الأندية.

الزمالك يعلن إيجابية مسحة فرجانى ساسى

أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري .