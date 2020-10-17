جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل فريق سموحة في المنافسة على المركز الرابع ببطولة الدوري ، ومنح المقاولون العرب المركز الرابع ، بعد ما وصل سموحة للنقطة 48 ويتبقي له مباراة ، بينما يمتلك فريق ذئاب الجبل 53 نقطة ويتبقي له مباراة أيضاً أمام بيراميدز، وذلك بعد ما تعادل فريق سموحة مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز.

ومن المعروف أن بطولة الدوري المصري الممتاز حُسم فيها اللقب لصالح النادي الأهلي قبل سبع جولات من النهاية، كما حُسمت المراكز المؤدية للهبوط، حيث هبط رسميا كل من: طنطا، نادي مصر، وحرس الحدود.

وجاء جدول ترتيب الدورى بعد مباراة اليوم كالتالى:

تعادل فريق سموحة مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز، ودخل فريق مصر المقاصة المباراة بتشكييل مكون من: حراسة المرمى: محمد كوكو. خط الدفاع: حسني فتحي، محمد بدش، عاصم سعيد وأحمد محسن. خط الوسط: عبدالله مجدي، أحمد ياسين، أحمد صبيحة، صلاح ريكو وخالد أوتشو. Advertisements الهجوم: محمد توني بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد مسعد، محمود حمدي، عصام صبحي، شميلس بيكلي، عمرو مرعي، محمد إبراهيم، محمد رمضان، محمد دسوقس ويوسف شريف. فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى .. حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم وأحمد أبو الفتوح. خط الوسط: محمد كوفي محمد نادي، محمود حليمو، ديريك نسيبامبي وناصر ماهر. الهجوم: صلاح محسن. بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح، محمود معاذ، السيد فريد، ماجت يوسف ديوب، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد الترهوني، شريف رضا ومحمد طلعت.

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