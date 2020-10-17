شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة مصر الدولية للاسكواش: مباراة الأهلى والوداد لن تؤثر على متابعة نهائى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو منسى، مدير بطولة مصر الدولية للاسكواش، إن البطولة هذا العام لم تختلف كثيرا عن الأعوام القادمة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن تقام بطولة مصر الدولية للاسكواش، مؤكدا أن هناك مجهودا كبيرا حدث من أجل إقامتها، وهناك اهتمام كبير باللاعبين فى ظل الجائحة .

وأضاف منسى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن المباريات ستقام فى تمام الساعة السابعة والثامنة مساء، مشيرا إلى أن الأهلى والوداد المغربى ستقام فى الساعة التاسعة مساء وهذا الأمر لن يؤثر على متابعة الجماهير لمباراة الاسكواش النهائية.

كانت قد انطلقت اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة مصر الدولية للاسكواش، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى 17 أكتوبر الجارى، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وكانت نوران جوهر، على فرج، هانيا الحمامى ومصطفى عسل، نور الشربينى، مروان الشوربجى، نور الطيب وطارق مؤمن قد حجزوا مقاعدهم فى هذا الدور بعد تخطى منافسات ربع النهائى.