شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يكشف عن مفتاح تأهل الزمالك لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الواحد السيد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، ‏أن الفريق الأبيض "محظوظ" على الرجاء المغربي، مبديا تفاؤله بقدرة ‏الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأحد، وأضاف عبدالواحد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:"التسجيل في شباك الرجاء بالمغرب خلال ‏موقعة الذهاب سيمنح الزمالك أفضلية كبيرة في لقاء العودة".‏

وواصل:" شاركت في مباراتي نهائي نسخة 2002 لدوري الأبطال أمام ‏الرجاء، وعانينا بسبب الأمطار بلقاء الذهاب ولكن نجحنا في تحقيق ‏اللقب".‏

وأكمل تصريحاته:"الجماهير تعطي حافز ودافع كبير لأي لاعب خاصة ‏حينما تكون المباراة حاسمة وفاصلة في بطولة كبرى، وغياب الجماهير ‏سؤثر بالسلب على الجميع".‏

وأنهى تصريحاته مشيراً إلى تفاؤله بوجود الثنائي محمد أبوجبل ومحمود ‏جنش ضمن حراس الزمالك في مباراة الأحد، مشدداً على سعادته بما ‏يقدمه الثنائي مع الفريق الأبيض.‏

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في سياق مختلف طمأن أشرف إبراهيم، السفير المصري بالمغرب، جماهير نادي الزمالك، ‏على سلامة جميع لاعبي فريق الكرة بالنادي قبل مباراة الرجاء ‏البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:"لاحظت ارتفاع الروح المعنوية لجميع لاعبي الزمالك ‏قبل مواجهة الرجاء، والأمور جميعها على ما يرام".‏

وواصل:" الزمالك قد مبادرة مميزة بإجراء تحليل لفرجاني ساسي وتم ‏عزل اللاعب في غرفة داخل الفندق ومتفائل بقدرة الزمالك على تحقيق نتيجة مميزة مع ‏الرجاء، مشدداً على مساندته الكبيرة للفريق الأبيض".

‏من ناحية أخرى خاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو ، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.