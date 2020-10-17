شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب يكشف إصابات كورونا فى الوداد المغربى وحوريا الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمئن أشرف إبراهيم، السفير المصري بالمغرب، جماهير نادي الزمالك، ‏على سلامة جميع لاعبي فريق الكرة بالنادي قبل مباراة الرجاء ‏البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:"لاحظت ارتفاع الروح المعنوية لجميع لاعبي الزمالك ‏قبل مواجهة الرجاء، والأمور جميعها على ما يرام".‏

وواصل:" الزمالك قد مبادرة مميزة بإجراء تحليل لفرجاني ساسي وتم ‏عزل اللاعب في غرفة داخل الفندق ومتفائل بقدرة الزمالك على تحقيق نتيجة مميزة مع ‏الرجاء، مشدداً على مساندته الكبيرة للفريق الأبيض".

قال سفير مصر بالمملكة العربية المغربية أن الوداد اكتشف حالتين اصابة بكورونا قبل مواجهته بالاهلي غداً السبت ‏في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا متابعا :" الوداد اكتشف اصابتين بكورونا للاعب ‏واداري بصفوفه".‏

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وأردف:"حوريا كوناكري الغيني يمتلك 9 اصابات بكورونا قبل مواجهة ‏بيراميدز، والحل في يد الكاف بالطبع من حيث اتخاذ الاجراءات الطبية ‏اللازمة بعد عزل لاعبيه".‏

وأتم تصريحاته قائلاً:"أناشد الجماهير المصرية أن تكون قلوبها غداً مع ‏الأهلي في مواجهة الوداد على ان يتم ذلك مع الزمالك في مواجهة الأحد ‏أمام الرجاء، والقطبان يمثلان إسم وسمعة الكرة المصرية".‏

من ناحية أخرى خاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو ، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.