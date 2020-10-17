جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فى صدارة جدول ترتيب جدول الهدافيين برصيد 17 هدف ، فيما جاء محمد شريف لاعب إنبي في المركز الثاني بعد وصوله إلى 14 هدف ، وذلك بعد إقامة مباراة اليوم الجمعة 16/10/2020 فى الدورى المصرى ، حيث تعادل فريق سموحة مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز

ومن المعروف أن بطولة الدورى المصرى الممتاز حُسم فيها اللقب لصالح النادى الأهلى قبل سبع جولات من النهاية، كما حُسمت المراكز المؤدية للهبوط، حيث هبط رسميا كل من: طنطا، نادى مصر، وحرس الحدود.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم.

تعادل فريق سموحة مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز، ودخل فريق مصر المقاصة المباراة بتشكييل مكون من: حراسة المرمى: محمد كوكو. خط الدفاع: حسني فتحي، محمد بدش، عاصم سعيد وأحمد محسن. خط الوسط: عبدالله مجدي، أحمد ياسين، أحمد صبيحة، صلاح ريكو وخالد أوتشو. الهجوم: محمد توني Advertisements بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد مسعد، محمود حمدي، عصام صبحي، شميلس بيكلي، عمرو مرعي، محمد إبراهيم، محمد رمضان، محمد دسوقس ويوسف شريف. فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى .. حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم وأحمد أبو الفتوح. خط الوسط: محمد كوفي محمد نادي، محمود حليمو، ديريك نسيبامبي وناصر ماهر. الهجوم: صلاح محسن. بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح، محمود معاذ، السيد فريد، ماجت يوسف ديوب، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد الترهوني، شريف رضا ومحمد طلعت.

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