شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 16 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم 16 / 10 / 2020 العديد من الاخبار والاحداث الهامة في مقدمتها خوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب دورى ابطال افريقيا غدا.

الخطيب يهدى درع وعلم الأهلى للسفير المصرى بالمغرب قبل لقاء الوداد

أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق بالمغرب، درع وعلم الأهلي إلى السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب ، وقام الخطيب بإهداء درع وعلم النادي للسفير، على هامش اللقاء الذي جمعهما اليوم بمدينة الدار البيضاء، تقديرًا للجهود التي قامت بها السفارة، وتذليل كل الصعوبات لتسهيل مهمة الأهلي قبل مواجهة الوداد غدًا السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، كما أهدى محمود الخطيب علم الأهلي إلى كل من: عمر منيب، القنصل المصري بالمغرب، وأحمد عياد، الوزير المفوض بالسفارة المصرية.

غموض موقف مدافع الوداد من المشاركة ضد الأهلى وعودة الشيخ كومارا

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، أن الفحوصات الطبية تحسم موقف أيوب العملود، مدافع الوداد البيضاوى، من المشاركة مع فريقه في مواجهة الأهلى المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدا السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث ذكر موقع " le360" المغربى، أن الأرجنتيني جاموندي، مدرب فريق الوداد، يترقب تقرير الطاقم الطبي، للحسم في مشاركة العملود لاعب الفريق الأحمر أمام الأهلى.

سفير مصر بالمغرب يتحدث عن شخصية الخطيب "المرموقة" ودعم الأهلي

أعرب أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع محمود الخطيب، رئيس النادي، الاهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمغرب، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الخطيب للسفير مساء اليوم الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي مع نظيره الوداد مساء غدٍ السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلى يخوض مرانه الأخير استعداداً للوداد المغربى .. فيديو

يخوض النادى الأهلى ، مرانه الأخير حاليا علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو مباشر للمران الختامى قبل مباراة الغد.

أخر مران للأهلي قبل مواجهة الوداد بالمغرب.. قراءة الفاتحة وتأهيل كهربا

أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير بالمغرب استعدادًا لمواجهة نظيره الوداد، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ السبت على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وبدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، فيما خاض حراس المرمى مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.