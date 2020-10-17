شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة اختلاط فرجانى ساسى بلاعبيه فى الدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز، حقيقة اختلاط فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك والذي ثبتت إصابته بفيرس كورونا، مع لاعبي الفريق السماوى خلال تواجدهم فى مطار الدار البيضاء بالمغرب، في اطار استعداد بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.. وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن فرجاني كان ملتزم بارتداء الكمامة وبكافة الاجراءات الاحترازية، وكذلك لاعبي بيراميدز، الأمر الذي لا يدعو للقلق.. وأضاف المصدر أن بعثة بيراميدز ستجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في الحادية عشر مساء اليوم، علي أن تظهر نتيجتها صباح غدًا للاطمئنان علي كافة أفراد البعثة.

من ناحية أخرى، انضم الدولي البوركيني إيريك تراوري لبعثة نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الثلاثاء المقبل.. وحضر صانع الألعاب الدولي لمعسكر بيراميدز قادما من مدينة الجديدة المغربية التي كان يقيم منتخب بوركينا فاسو معسكره فيها خلال تجمع أكتوبر الجارى، واستقبل لاعبو بيراميدز زميلهم لدى وصوله لفندق الإقامة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث يجري الفريق مسحة طبية مساء اليوم، بفندق إقامة طبقا لبروتوكول الكاف الطبى.

وانتهى فريق نادي بيراميدز من أداء أول تدريباته في مدينة الدار البيضاء المغربية، استعدادا لخوض مواجهة حوريا كوناكري الغيني، وخاض الفريق مرانه الأول واستغرق مدة ساعة واحدة بملعب كهرما في الرباط، واكتفى بالجري حول الملعب وأداء تدريبات خفيفة خوفا من الإجهاد خاصة بعد رحلة السفر.

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وأدى الخماسى عبد الله السعيد ومحمد فاروق وعمر العيوني ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة لتجهيزهم لمباراة الثلاثاء الهامة.. وتابع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ورئيس البعثة المران لتحفيز اللاعبين، و عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

وأوضح جهاز بيراميدز أن عبد الله السعيد يعاني من التواء في الكاحل تسبب في غيابه أمام طلائع الجيش بكأس مصر ويتم تجهيزه بصورة مكثفة للقاء حوريا، بينما يعاني العيوني من شد في الضامة ويخضع لمران تأهيلي مكثف.

وأشار إلى أن محمد فاروق يعاني من إجهاد في السمانة ويخضع هو الآخر لتدريبات مكثفة فيما يشعر دودو الجباس بآلام في القدم، ودونجا يعاني من كدمة بالقدم أصيب بها أمام الطلائع، والجهاز يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة.