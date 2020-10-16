شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة غينية تثير الزعر فى معسكر بيراميدز بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو نادي بيراميدز رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» الكشف عن حقيقة ما تم تداوله في بعض التقارير الصحفية الأفريقية، عن تعرض 9 لاعبين من فريق حوريا كوناكرى الغينى بفيروس كورونا، خلال تواجدهم بمعسكر المغرب.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب الأمير مولاى محمد بالرباط في نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهل بيراميدز سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبدالله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وقال موقع «Africans Got Footbal» الغيني إن 9 لاعبين من فريق حوريا أصيبوا بفيروس كورونا، وتساءل كثيرون عن مصير موقعة بطلا مصر وغينيا في الكونفدرالية، خاصة أن هناك جدلاً بشأن عدد حالات «كورونا» التي سيتم بعدها تأجيل المباراة بحسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».

وتشير المعلومات الواردة من الكاف إلى أن ظهور أكثر من خمس حالات يعنى بنسبة كبيرة تأجيل المباراة، وإن كان ذلك سيكون في يد لجنة الانضباط التابعة للكاف، لكن إذا كان العدد خمس حالات أو أقل فلن يتم تأجيل اللقاء.