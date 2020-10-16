شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة وسموحة يتعادلان سلبيًا.. والمقاولون يضمن المركز الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر المقاصة وسموحة، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

وحصد كل فريق نقطة واحدة رفعت رصيد الفريق الفيومي إلى 41 نقطة، احتل بها المركز السادس، بينما رفع سموحة رصيده إلى 48 نقطة احتل بها المركز الخامس.

وبهذا التعادل ضمن فريق المقاولون العرب البقاء بالمربع الذهبي، باحتلاله المركز الرابع، بصرف النظر عن نتيجة مباراته المقبلة في ختام المسابقة أمام بيراميدز، لكونه جمع 53 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن سموحة الذي ينافسه بقوة فريق إنبي على المركز الخامس، لكونهما يمتلكان نفس الرصيد من النقاط وهو 48 نقطة.