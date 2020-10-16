شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن تطور إيفرتون تحت قيادة أنشيلوتي.. وسجل ديربي الميرسيسايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تطور مستوى جاره اللدود إيفرتون، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وسجل الريدز الخالي من الهزائم أمام الفريق الجار وأهمية مباراة ديربي الميرسسيسايد.

وييضيف إيفرتون جاره ليفربول في اللقاء المقرر إقامته على ملعب جوديسون بارك، في الواحدة والنصف ظهر غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن دخول إيفرتون في المنافسة مؤخرًا: «لقد قاموا بعمل كبير وكارلو مدرب استثنائي؛ لا تحتاج أن تكون مدربًا لترى ذلك. لطالما حقق إنجازات كبيرة عندما أتيح له الوقت وتوفرت لديه الموارد، وهذا ما يفعله الآن مع إيفرتون أيضًا».

وأكمل: «إيفرتون أصبح فريقًا قويًا للغاية. كنت أود أن أقول شيئًا مختلفًا ولكني لا أستطيع! لذا نحن أمام تحد صعب. الكثير من الفرق كانوا نشيطين في سوق الانتقالات وأبرموا صفقات رائعة، لذلك من الطبيعي أن يتحسن مستواهم، وعلينا أن نكون مستعدين كما ينبغي لمواجهة كل فريق منهم. أمامنا أقل من 24 ساعة لإثبات جاهزيتنا».

وعن مدى تأثر لاعبيه بعدم تحقيق إيفرتون الفوز على ليفربول منذ أكتوبر 2010، قال كلوب: «لا. بالطبع أتمنى أن يمتد سجلنا الخالي من الهزيمة ضدهم، ولكننا لا نفكر في الأمر بهذه الطريقة قبل مواجهتهم. لا نقول لأنفسنا حسنًا، إنهم لا يفوزون علينا بطبيعة الحال. تنتظرنا مباراة صعبة للغاية غدًا وسنكون مستعدين بالشكل المطلوب».

وعما إذا كان للديربي طابع خاص هذه المرة في ظل القيود المفروضة على مدينة ليفربول بسبب تفشي فيروس كورونا، علق كلوب قائلًا: «هذا الديربي مهم للغاية في ليفربول بكل تأكيد. ربما لا يتساوى الفريقان في عدد المشجعين في المدينة، ولكن هناك عدد كبير من أهلها يشجعون إيفرتون والبقية متعلقون بليفربول. لا أعتقد أن هناك شخص واحد غير مهتم بكرة القدم في المدينة، وإذا وجد فبالتأكيد ستجده يعرف شخصًا آخر مولع باللعبة لدرجة لا يمكنه تجاهلها. لذا، نعم، إنه ديربي كبير ومثير، والجميع يدركون ذلك».

Advertisements

وأضاف: «لا أعلم إذا ما كان الديربي سيكتسب أهمية أكبر الآن في ظل الوضع الحالي في المدينة من تفشٍ للفيروس. نعم، الوضع في ليفربول غير اعتيادي، ولكن هذا هو الحال في كافة المدن الأخرى، ونحن على دراية بالقيود والإجراءات المفروضة. ربما يختلف الوضع قليلًا بالنسبة لنا في ميلوود عن بقية السكان، ولكننا على علم بكل شيء. ستكون مباراة مهمة للغاية كعادة مباريات الديربي، ولكني لا أرى أن للأمر علاقة بفيروس كورونا».