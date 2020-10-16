شكرا لقرائتكم خبر عن حفيظ دراجي يرد على غضب جماهير الزمالك من تعيينه معلقًا لمباراة الرجاء (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الكروي بقناة «بي إن سبورتس» على الغضب الذي سيطر على بعض من جماهير الزمالك نظير إسناده مهمة التعليق على مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان دراجي هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة 4 سنوات، وذلك من خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وربطت بعض جماهير الزمالك إسناد مهمة التعليق للجزائري من بي إن سبورتس، على خلفية بعض الخلافات السياسية بين مصر وقطر، واستمرار دفاع مرتضى منصور عن حقوق الدولة المصرية.

وقال دراجي، في مقطع صوتي عبر قناة الصحفي «محمد الأوشي» قائلًا: «قناة بي إن سبورتس ليست لها توجهات سياسية».

وأوضح: «تم تعييني معلقًا لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل 20 يومًا وقبل تغريدتي عن رئيس الزمالك».

وواصل: «إسناد المباريات من قبل إدارة بي إن سبورتس ليس له أي علاقة بما يدونه المعلق عبر صفحته الخاصة وحساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو آرائه ووجهات نظره».

وأكمل تصريحاته: «بي إن سبورتس سلكت طريق المعلق المحايد على مباريات الأندية والمنتخبات العربية منذ أكثر من عام مضى».

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واستطرد حديثه: «المباريات تُحسم داخل أرضية الميدان وبعيدة كل البعد أن يكون حسمها داخل استوديوهات رياضية أو كابينة وميكروفون لمعلق».

وأتم تصريحاته: «الأمر طبيعي جدا، وسأعلق على مباراة الأهلي والوداد المغربي في الإياب بالقاهرة، وحديث البعض لن يحرك شعرة من رأسي وعلى من يريد الاختفاء وراء أي إخفاق عليه البحث عن حجج أخرى بعيدًا عن الإعلام والمعلقين».