«كورونا» يهدد بإلغاء بطولة أوروبا.. واتجاه لتخفيض الدول المستضيفة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (اليويفا)، إنه يثق فى إقامة بطولة أوروبا 2020 التى تأجلت للعام المقبل رغم الموجة الجديدة لكوفيد-19 داخل القارة، لكنه أشار إلى إمكانية خفض عدد الدول المستضيفة إذا تطلب الأمر.
وتأجلت البطولة، التى تضم 24 منتخبا، ومن المقرر أن تقام فى 12 دولة، بسبب جائحة كورونا هذا العام.. لكن ازدياد عدد حالات الإصابة بالفيروس يثير الشكوك حول إقامتها فى موعدها الجديد بين يونيو ويوليو 2021. وأبلغ «تشيفرين» محطة «موفيستار» التلفزيونية الإسبانية: «ننشغل بالوضع دائما.. لكننا نثق تماما فى إقامة بطولة أوروبا».
وأضاف: «الخطة هى إقامة البطولة كما هى.. لكن يجب أن أقول إنه بدلا من اللعب فى 12 دولة ربما ينخفض العدد إلى 11 أو ثمانى أو خمس دول أو دولة واحدة». وشدد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن اللعب بدون جماهير أو أمام مدرجات ممتلئة أو أمام حصة محددة من المشجعين.
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