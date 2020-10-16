شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يترافع أمام القضاء الإداري في دعوى وقفه وعزله من رئاسة الزمالك الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة القضاء الاداري صباح الاحد-بعد غدا- اولي جلسات الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار اللجنة الاوليمبية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.

ومن المقرر ان يحضر مرتضي منصور للترافع امام المحكمة في طعنه الذي اختصم فيه كل من وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أعلن مرتضي حضوره امام المحكمة لابداء دفوعه وطلباته وتقديم ما لديه من مستندات خاصة بالطعن.

يذكر ان اللجنة الاوليمبية قد اصدرت قرارا في 4 اكتوبر الجاري بوقف مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ودعوة اعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بعقد جمعية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك استنادا لوجود مخالفات ارتكبها منصور -على حد قول اللجنة في قرارها-.