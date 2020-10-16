شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل للاعبة ملك سليم في معسكر منتخب الجمباز الإيقاعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المتأهلن إلى أوليمبياد طوكيو 2021، زميلتهن اللاعبة ملك سليم، استقبالًا حافلًا عقب عودتها من الإيقاف وانتهاء أزمة المنشطات وذلك خلال معسكر المنتخب المقام حاليا بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وجاء الاستقبال مليئًا بالحب والود وباقات ورد لزميلتهن بعد الابتعاد عن معسكر المنتخب فترة طويلة.

وكانت ملك سليم وصلت إلى معسكر المنتخب بصحبة الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، الذي أصر على مرافقة اللاعبة أثناء عودتها مجددا إلى المعسكر.

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب أمين أعلن، خلال مؤتمر صحفي، رفع الإيقاف عن ملك سليم، لاعبة المنتخب الوطني الأول للجمباز الايقاعي، بعد حصولها على حكم البراءة من الاتحاد الدولي للعبة، وعودتها إلى صفوف منتخب مصر للجمباز الإيقاعى الذي يستعد حاليًا للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.