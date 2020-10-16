الشارقة يقتنص فوزا مثيرا على الفجيرة في الدوري الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أكتوبر 2020

الخليج 365

حقق نادي الشارقة فوزا صعبا على مضيفه الفجيرة 2/4 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوزا كبيرا لبنير ياس على الوصل 4 / .1



وفي المباراة الأولى، تقدم الشارقة في الدقيقة 20 عن طريق البرازيلي ويلتون، قبل أن يدرك الفجيرة التعادل عن طريق صامويل أرمينتروس في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 52، سجل فراس بلعربي الهدف الثاني للفجيرة، لكن ويلتون نجح في تسجيل هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 79 .

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وفي الوقت الذي كانت المباراة تقترب فيه من نهايتها، نجح كورنادو في تسجيل الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ثم أضاف كايو الهدف الرابع من ضربة جزاء فير الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي المباراةالثانية، اكتسح بني ياس مضيفه الوصل 4 /1.

وتقدم بني ياس عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 27، قبل أن يضيف نيكولاس خيمنيز في الدقيقة 38، قبل أن يضاعف سهيل النوبي النتيجة في الدقيقة41.

وفي الدقيقة 71 سجل فابيو ليما الهدف الوحيد للوصل، قبل أن يضيف جونجورج الهدف الرابع لبني ياس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.