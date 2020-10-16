نور الشربينى تتأهل لنهائي بطولة CIB للإسكواش

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جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة CIB مصر الدولية، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى 17 أكتوبر الجارى، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، لتواجه مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى على العالم فى قمة الاسكواش المصرى والعالمى. وفازت نور الشربينى فى مباراة الدور نصف النهائى على مواطنتها نور الطيب المصنفة الرابعة بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-7, 7-11, 11-8. Advertisements فيما فازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات على مواطنتها هانيا الحمامى المصنفة السادسة، بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-7, 13-11, 11-4. يذكر أن كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث على العالم وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، قد ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ32 على يد زميله مازن هشام، بينما تحمل البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لقب النسخة الماضية عن السيدات.

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