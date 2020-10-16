شكرا لقرائتكم المقاولون يكافئ لاعبيه بعد حسم المركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن مكافآت للاعبى الفريق بعد تأكد حسم المركز الرابع، وذلك وفقاً للائحة الفريق، وقال عادل فى تصريحات لـ "الخليج 365": هذا تعب واجتهاد موسم كامل، رغم سوء الحظ الذى صادفنا فى المباريات الأخيرة، وتعب الفريق الجهاز الفنى والإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح، وهدف وضعنا كل مجهودنا من أجله منذ بداية الموسم.

أضاف عادل: لا وقت لدينا المباريات مضغوطة، وأمامنا مباراة صعبة فى كأس مصر، الذى نطمح إلى تحقيق إنجاز فيه أيضاً.

واختتم: شاهدت الدقائق الأخيرة من مباراة سموحة فى قلق شديد، خاصة أن المباراة الأخيرة لنا ستكون أمام بيراميدز ولن تكون سهلة، وحسم المربع الآن يمنحنا الوقت الكافى للإعداد للفترة المقبلة بهدوء.

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وتعادل فريق سموحة مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز، ليفشل الفريق السكندري في المنافسة على المركز الرابع ببطولة الدوري ، ويمنح المقاولون العرب المركز الرابع ، بعد ما وصل سموحة للنقطة 48 ويتبقي له مباراة ، بينما يمتلك فريق ذئاب الجبل 53 نقطة ويتبقي له مباراة أيضاً أمام بيراميدز .

فى سياق آخر، اقترب عبد الله ياسين صانع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من العودة إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد التعافى من إصابة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق فى سبتمبر الماضى عقب مباراة وادى دجلة، ويخضع عبد الله ياسين للتدريبات التأهيلية الأخيرة فى الوقت الحالى تمهيداً للعودة.

وطوى الجهاز الفنى للمقاولون صفحة الهزيمة من إنبى استعداداً لمباراة الجولة المقبلة أمام بيراميدز، والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، بسبب المواجهات الأفريقية المرتقبة للأهلى والزمالك وبيراميدز في دورى الأبطال والكونفدرالية.

ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 33 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 10 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 آخرين.