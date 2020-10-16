شكرا لقرائتكم صور.. بعثة الزمالك تجرى مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري وأفراد بعثة الفريق بالمغرب مسحة كورونا بفندق إقامة البعثة بالدار البيضاء عقب تناول طعام العشاء.. وذلك بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل.

‏من ناحية أخرى خاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو ، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.

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فيما أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري .

وتقضي القوانين المغربيه بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته فى مكان خاص.

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثه إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البدايه ان ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجه المسحه الثانيه حرصا على سلامه جميع أفراد البعثه.