شكرا لقرائتكم عبدالواحد السيد: لا خوف على حراسة مرمى الزمالك قبل موقعة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‏ ‏قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، ‏أن الفريق الأبيض "محظوظ" على الرجاء المغربي، مبديا تفاؤله بقدرة ‏الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأحد.‏

وأضاف عبدالواحد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:"التسجيل في شباك الرجاء بالمغرب خلال ‏موقعة الذهاب سيمنح الزمالك أفضلية كبيرة في لقاء العودة".‏

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وواصل:" شاركت في مباراتي نهائي نسخة 2002 لدوري الأبطال أمام ‏الرجاء، وعانينا بسبب الأمطار بلقاء الذهاب ولكن نجحنا في تحقيق ‏اللقب".‏

وأكمل تصريحاته:"الجماهير تعطي حافز ودافع كبير لأي لاعب خاصة ‏حينما تكون المباراة حاسمة وفاصلة في بطولة كبرى، وغياب الجماهير ‏سؤثر بالسلب على الجميع".‏

وأنهى تصريحاته مشيراً إلى تفاؤله بوجود الثنائي محمد أبوجبل ومحمود ‏جنش ضمن حراس الزمالك في مباراة الأحد، مشدداً على سعادته بما ‏يقدمه الثنائي مع الفريق الأبيض.‏