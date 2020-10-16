شكرا لقرائتكم عبدالواحد السيد: لا خوف على حراسة مرمى الزمالك قبل موقعة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض "محظوظ" على الرجاء المغربي، مبديا تفاؤله بقدرة الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأحد.
وأضاف عبدالواحد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"التسجيل في شباك الرجاء بالمغرب خلال موقعة الذهاب سيمنح الزمالك أفضلية كبيرة في لقاء العودة".
وواصل:" شاركت في مباراتي نهائي نسخة 2002 لدوري الأبطال أمام الرجاء، وعانينا بسبب الأمطار بلقاء الذهاب ولكن نجحنا في تحقيق اللقب".
وأكمل تصريحاته:"الجماهير تعطي حافز ودافع كبير لأي لاعب خاصة حينما تكون المباراة حاسمة وفاصلة في بطولة كبرى، وغياب الجماهير سؤثر بالسلب على الجميع".
وأنهى تصريحاته مشيراً إلى تفاؤله بوجود الثنائي محمد أبوجبل ومحمود جنش ضمن حراس الزمالك في مباراة الأحد، مشدداً على سعادته بما يقدمه الثنائي مع الفريق الأبيض.
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