شكرا لقرائتكم سفير مصر بالمغرب: تم عزل ساسي في غرفة بالفندق ومعنويات ‏الزمالك مرتفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن أشرف إبراهيم، السفير المصري بالمغرب، جماهير نادي الزمالك، ‏على سلامة جميع لاعبي فريق الكرة بالنادي قبل مباراة الرجاء ‏البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:"لاحظت ارتفاع الروح المعنوية لجميع لاعبي الزمالك ‏قبل مواجهة الرجاء، والأمور جميعها على ما يرام".‏

وواصل:" الزمالك قد مبادرة مميزة بإجراء تحليل لفرجاني ساسي وتم ‏عزل اللاعب في غرفة داخل الفندق ومتفائل بقدرة الزمالك على تحقيق نتيجة مميزة مع ‏الرجاء، مشدداً على مساندته الكبيرة للفريق الأبيض".

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‏قال سفير مصر بالمملكة العربية المغربية أن الوداد اكتشف حالتين اصابة بكورونا قبل مواجهته بالاهلي غداً السبت ‏في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا متابعا :" الوداد اكتشف اصابتين بكورونا للاعب ‏واداري بصفوفه".‏

وأردف:"حوريا كوناكري الغيني يمتلك 9 اصابات بكورونا قبل مواجهة ‏بيراميدز، والحل في يد الكاف بالطبع من حيث اتخاذ الاجراءات الطبية ‏اللازمة بعد عزل لاعبيه".‏

وأتم تصريحاته قائلاً:"أناشد الجماهير المصرية أن تكون قلوبها غداً مع ‏الأهلي في مواجهة الوداد على ان يتم ذلك مع الزمالك في مواجهة الأحد ‏أمام الرجاء، والقطبان يمثلان إسم وسمعة الكرة المصرية".‏