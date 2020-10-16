شكرا لقرائتكم سفير مصر بالمغرب: تم عزل ساسي في غرفة بالفندق ومعنويات الزمالك مرتفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طمأن أشرف إبراهيم، السفير المصري بالمغرب، جماهير نادي الزمالك، على سلامة جميع لاعبي فريق الكرة بالنادي قبل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"لاحظت ارتفاع الروح المعنوية لجميع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء، والأمور جميعها على ما يرام".
وواصل:" الزمالك قد مبادرة مميزة بإجراء تحليل لفرجاني ساسي وتم عزل اللاعب في غرفة داخل الفندق ومتفائل بقدرة الزمالك على تحقيق نتيجة مميزة مع الرجاء، مشدداً على مساندته الكبيرة للفريق الأبيض".
قال سفير مصر بالمملكة العربية المغربية أن الوداد اكتشف حالتين اصابة بكورونا قبل مواجهته بالاهلي غداً السبت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا متابعا :" الوداد اكتشف اصابتين بكورونا للاعب واداري بصفوفه".
وأردف:"حوريا كوناكري الغيني يمتلك 9 اصابات بكورونا قبل مواجهة بيراميدز، والحل في يد الكاف بالطبع من حيث اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة بعد عزل لاعبيه".
وأتم تصريحاته قائلاً:"أناشد الجماهير المصرية أن تكون قلوبها غداً مع الأهلي في مواجهة الوداد على ان يتم ذلك مع الزمالك في مواجهة الأحد أمام الرجاء، والقطبان يمثلان إسم وسمعة الكرة المصرية".
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