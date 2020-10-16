إصابة محمد سند لاعب منتخب اليد المحترف فى فرنسا بفيروس كورونا

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جدة - عمرو شويل أصيب محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف فريق نيم الفرنسي بفيروس كورونا ، ومن المنتظر أن يخضع الى فترة عزل فى فرنسا من أجل التعافى من الفيروس قبل أن يعود مجددا للتدريبات .. وحصل محمد سند، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، ونادى نيم بفرنسا فى شهر مايو الماضي على لقب أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى لكرة اليد، بعدما حصل على نسبة تصويت وصلت إلى حوالي أكثر من 43% في استفتاء الاتحاد الفرنسي لكرة اليد وأحرز سند هذا الموسم 84 هدفًا في الدوري الفرنسي مع فريقه الحالى .

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وكشف محمد سند، لاعب منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى،فى وقت سابق، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط فى الفترة الماضيةً بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد سند ، فى تصريح لـ اليوم السابع، إنه استغل هذا الوقت فى ممارسة عدد من الأنشطة مع ابنته، مشيرًا إلى أن يجب الحصور على تصريح رسمي للخروج من المنزل فى فرنسا ، وأضاف سند أنه يخرج من المنزل ساعة واحدة، كما هو مسموح به، من أجل شراء مستلزمات المنزل من السوبر ماركت، مؤكدا أنه يتدرب فى المنزل بصحبة ابنته للمحافظة على اللياقة البدنية قبل عودته للتدريبات .