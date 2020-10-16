شكرا لقرائتكم موسيمانى يستقر على إجهاض أسلحة الوداد بهذا التشكيل.. إنفوجراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق الأهلى، بنسبة 90%على التشكيل الأساسى للمارد الأحمر، الذى سيخوض به مواجهة الوداد المغربى في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، المنتظر إقامته غدا، السبت في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



إنفو التشكيل

ويدخل الأهلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمدهانى – ياسر إبراهيم - أيمن أشرف – على معلول

خط الوسط: حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية- محمد مجدى قفشة

خط الهجوم: جونيور أجايى – مروان محسن

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بينما يجلس على دكة البدلاء صالح جمعة، الذى حصل على تعليمات خاصة من موسيمانى، تجعله البديل الأول لـ"قفشة" في المباراة، إلى جانب أحمد الشيخ وأليو بادجى وحمدى فتحى، وأحمد فتحى، ومحمود وحيد، وعلى لطفى.

كان بيتسو موسيماني قد حذر لاعبى الفريق من خطورة الكرات العرضية والثابتة لفريق الوداد المغربي وطالب المدرب الجنوب أفريقي لاعبي الاهلي بضرورة التعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية من الفريق المغربي بإعتبارها من أهم نقاط قوة الوداد والتى سيحاول الإستفادة منها في لقاء الغد المُرتقب والذي سيقام بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحرص موسيماني على مشاهدة 5 مباريات خاضها الوداد خلال الفنرة الماضية من أجل إستكشاف الوداد والتعرّف على نقاط القوة والضعف فيه وتحد المدرب الجنوب أفريقي للأهلي مهع لاعبيه عن ضرورة التعامل بتركيز مع نقاط القوة في الوداد لعدم إعتزاز شباك المارد الأحمر ومن أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة بطل مصر في لقاء العودة يوم 23 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وعُقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربى فى مقر إقامة ممثلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف"، بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدى الوداد اللون الأبيض بالكامل، كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب محمد الخامس الذى يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق، وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.