شكرا لقرائتكم الجزائري بن رحمة ينضم إلى وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة قادما من برينتفورد، على سبيل الإعارة.

وذكر وست هام عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، أن بن رحمة انضم إلى الفريق قادما من برينتفورد، أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب)، لمدة موسم، على سبيل الإعارة، مع اتفاق على أن يكون الانتقال دائما في المستقبل.

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وقال بن رحمة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للغاية لأنني أصبحت جزءا من هذا الفريق. وست هام فريق له تاريخ، وهو موجود في الدوري الانجليزي الممتاز منذ أمد بعيد، وكان لديه دائما، ولا يزال، لاعبون رائعون".

وأضاف: "تحدثت إلى المدير الفني للفريق، لذلك أنا أعرف ما يتوقعه مني، سأحاول أن أكون على قدر التطلعات في الملعب، لأنه وضع ثقته في إمكانياتي واتمنى أن أستطيع إظهار ذلك على أرض الملعب".

ويحتل وست هام المركز العاشر في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد ست نقاط، كما يواجه فريق توتنهام في المرحلة المقبلة من المسابقة بعد غد الأحد.