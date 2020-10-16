صدام مغربي مصري بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا

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"الخليج 365" من الرباط: يحتضن ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، السبت والأحد، صداما مغربيا مصريا خالصا،برسم ذهاب دور نصفنهائي دوري أبطال أفريقيا للأندية في كرة القدم، حين يقابل الوداد البيضاوي الأهلي المصري، السبت، والرجاء البيضاوي الزمالك المصري، الأحد.

وتعِد المواجهتان بين قطبي كرة القدم في كل من المغرب ومصر بكثير من الإثارة، في ظل الندية التي تطبع المواجهات المغربية - المصرية،حيث سيعمل كل طرف على أن يضمن تأهلا للدور النهائي، في ظل تقارب مستوى الفرق الأربعة وتميز تاريخها محليا وقاريا.

ونظرا للوضعية الصحية التي يجتازها العالم جراء تفشي فيروس (كورونا) والتدابير الاحترازية المقررة، سيفتقد ملعب محمد الخامس فاعلامهما، يتمثل في الجمهور الذي كثيرا ما منح مدرجاته احتفالية بشهرة عالمية ظلت تمنح المباريات رونقا خاصا، يزيد من متعة الفرجة ويدفع اللاعبين إلى بذل أقصى جهد ممكن.

ويملك كل فريق دوافع ذاتية وأخرى موضوعية تجعله يحلم بالوصول إلى النهائي على أمل معانقة اللقب وإسعاد جماهيره الغفيرة. وبين مايسعى المستضيفان، الوداد والرجاء، إلى تسجيل نتيجة الفوز مع المحافظة على نظافة الشباك في انتظار العودة، سيعمل الفريقان المصريان على تسجيل نتيجة إيجابية في الذهاب، تقربهما من حلم الوصول إلى النهائي.

في نفس السياق، يمني مسؤولو كرة القدم في كل من المغرب ومصر النفس بأن يكون الفوز في دور نصف النهائي حليف فريقيهما، ليكونالنهائي إما مغربيا خالصا، بين الوداد والرجاء، أو مصريا خالصا، بين الأهلي والزمالك، من شأنه، إذا تحقق، سواء بالنسبة للمغاربة أوللمصريين، أن يمثل سابقة في تاريخ المسابقة.

الوداد البيضاوي

يعول الوداد البيضاوي على الخبرة التي راكمها على مدى السنوات الست الماضية، التي شهدت مشاركته باستمرار في دور المجموعات معالفوز باللقب في 2017، حين تخطى خصمه الحالي، الأهلي المصري، في النهائي.

كما يعول الفريق البيضاوي على مجموعة من العناصر المجربة، من قبيل حارس المرمى محمد رضى التكناوتي، ويحيى جبران ووليد الكرتي وأيمن الحسوني في وسط الميدان، وبديع أوك وإسماعيل الحداد في خط الهجوم.

ومر الوداد البيضاوي، الذي يدربه الأرجنتيني ميغيل غاموندي، والذي حل وصيفا للبطولة

الاحترافية المغربية لهذا الموسم، بعد صراع مشوق إلى آخر دقيقة من الدولة الأخيرة للدوري، ضد الرجاء

البيضاوي (المتوج بطلا) ونهضة بركان ثالث الترتيب،من تذبذب في المستوى بفعل عوامل كثيرة بينها

تغيير المدربين وإصابة عدد من ركائزه، خصوصا الإيفواري كومارا وأشرف داري على مستوى الدفاع.

ويأمل أنصار الوداد البيضاوي أن يتسلح رفاق إبراهيم النقاش بالعودة القوية التي بصم عليها

الفريق في آخر دورات الدوري المغربي، وكذاجلوس المدرب الأرجنتيني على كرسي البدلاء لتحقيق نتيجة إيجابية تفتح باب الـتأهل للنهائي.

الأهلي المصري

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توج الأهلي المصري، الذي يدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بالبطولة المصرية لهذا الموسم، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه،الزمالك الوصيف. ويسعى الفريق المصري إلى رد الدين للوداد

البيضاوي ، الذي سبق أن خطف منه كأس دوري الأبطال قبل ثلاث سنوات.

ويعول الأهلي المصري على صيته كفريق القرن بالقارة السمراء،وعلى معرفة مدربه الجنوب أفريقي بالفريق المغربي، فضلا عن كوكبة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم حارس المرمى محمد الشناوى والمدافع على معلول، وأليو ديانج وعمرو السولية في وسط الميدان، وحسين الشحاتوأجاى في خط الهجوم.

الرجاء البيضاوي

خطف الرجاء البيضاوي الأضواء هذاالموسم، نظير المستويات الكبيرة التي قدمها في أكثر من مسابقة محلية وإقليمية وقارية. ففضلا عنوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، توج الرجاء البيضاوي،على الصعيد المحلي، بطلا للدوري الاحترافي بعد صراع أكثر من مشوق مع غريمه الوداد البيضاوي. كما بلغ دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية البطلة، التي ينتظر أن يخوض إيابها،ضد الإسماعيلي المصري.

ويعول الرجاء البيضاوي، الذي يدربه المغربي جمال السلامي، على موهبة وتجربة عدد من لاعبيه، من قبيل حارس المرمى أنس الزنيتي،والمدافع بدر بانون، وفي الوسط عمر العرجون محسن متولي وعبد

الإله الحافيظي، وسفيان رحيمي والكونغولي بين مالانغو في الهجوم.

الزمالك المصري

يمكن اعتبار الموسم الحالي للزمالك المصري ناجحا على أكثر من

مستوى، بعد أن تمكن الفريق من هزم كل من الترجي التونسي في السوبرالأفريقي والأهلي المصري في

السوبر المصري، كما أنه حل وصيفا للبطولة المصرية لهذا الموسم.

ويعول الفريق،الذي يدربه البرتغالي جيمي باتشيكو،على نخبة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم

المغربيان أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، إلىجانب محمود علاء في خط الدفاع، وفرجاني ساسي في خط

الوسط، وطارق حامد وزيزو وأوباما في خط الهجوم.