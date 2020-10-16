شكرا لقرائتكم خبر عن تألق بن شرقى وأبو جبل وطارق حامد فى مران الزمالك قبل مواجهة الرجاء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو ، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.

من ناحية أخرى، أكد اسماعيل يوسف رئيس بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى المغرب ، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربية لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق الاقامة لإجراء فحوصات للاعب الفريق فرجاني ساسي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى حسب البروتوكول الخاص بالوزارة، وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة الذين تم تقديم كل الشكر والتقدير لهم من جانب مسئولى الزمالك.



احمد سيد زيزو



احمد عيد



أشرف بن شرقي



بن شرقي ومحمد عبد الغني



بيدرو مدرب الزمالك يراقب المران



تدريب الزمالك استعدادا للرجاء المغربي



حماس في تدريب الزمالك



شيكابالا



طارق حامد



عبد الله جمعة



كاسونجو



كريم بامبو في مران الزمالك



كريم بامبو



محمد ابو جبل



محمد صبحي

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محمد عبد السلام وحازم امام



محمد عنتر



محمد عواد



مصطفي فتحي



مصطفي محمد



يوسف اوباما

وشدد يوسف على أن إدارة بعثة الزمالك هى من طلبت أن يقيم ساسي داخل الفندق في حجرة منفصلة بدلا من التواجد بالمستشفى..وطمأن تيجانا جماهير الزمالك بأن اللاعب بخير ومعنوياته جيدة.. متمنيا له الشفاء وجميع أفراد البعثة السلامة.

في نفس السياق، يخضع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لمسحة كورونا جديدة غدا في معسكر الفريق المقام حاليا بالمغرب استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات ذهاب دورى ابطال افريقيا.

وكانت نتيجة المسحة الأولى اثبتت إصابة اللاعب بيفروس كورونا اثناء تواجده مع منتخب بلاده ، وهو ما أكده بيان بعثة الزمالك الصادر من قليل.

وجاء نص البيان كالتالي :

أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخرى.

وتقضى القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته فى مكان خاص.

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثه إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البدايه ان ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجه المسحه الثانيه حرصا على سلامه جميع أفراد البعثة.