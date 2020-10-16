شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتأهل لمواجهة نوران جوهر فى قمة الاسكواش بنهائى مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة CIB مصر الدولية، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى 17 أكتوبر الجارى، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، لتواجه مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى على العالم فى قمة الاسكواش المصرى والعالمى.

وفازت نور الشربينى فى مباراة الدور نصف النهائى على مواطنتها نور الطيب المصنفة الرابعة بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-7, 7-11, 11-8.

فيما فازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات على مواطنتها هانيا الحمامى المصنفة السادسة، بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-7, 13-11, 11-4.

يذكر أن كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث على العالم وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، قد ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ32 على يد زميله مازن هشام، بينما تحمل البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لقب النسخة الماضية عن السيدات.



الشربينى

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نور الشربينى والطيب



نور



نوران جوهر وهانيا الحمامى



نوران جوهر