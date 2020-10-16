الأهلى يخوض مرانه الأخير استعداداً للوداد المغربى .. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخوض النادى الأهلى ، مرانه الأخير حاليا علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو مباشر للمران الختامى قبل مباراة الغد.

وعُقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربى فى مقر إقامة ممثلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف"، بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدى الوداد اللون الأبيض بالكامل، كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب محمد الخامس الذى يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق، وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.

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من ناحية أخرى ، حذر بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق من خطورة الكرات العرضية والثابتة لفريق الوداد المغربي خلال المباراة التى ستجمع الفريقين في التاسعة من مساء غد ،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وطالب المدرب الجنوب أفريقي لاعبي الاهلي بضروة التعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية من الفريق المغربي بإعتبارها من أهم نقاط قوة الوداد والتى سيحاول الإستفادة منها في لقاء الغد المُرتقب والذي سيقام بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.