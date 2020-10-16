شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، و أبرزها، اعلان الزمالك إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا وخضوعه للعزل في فندق إقامة الفريق بالمغرب، واتجاه لاستبعاده من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا.

الزمالك يعلن إيجابية مسحة فرجانى ساسى

أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري .

اتحاد الكرة يدرس مشاركة بطل كأس مصر فى البطولة العربية

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة مشاركة بطل كأس مصر للموسم الجاري 2019 /2020 في البطولة العربية بعد إشراك الفرق الأربعة الاولي في الدوري بالبطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

من المقرر ان تنتهي بطولة كأس مصر بنهاية شهر نوفمبر المقبل عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الاول والأوليمبى المقرر لها فى الفترة من ٩ الي ١٧ نوفمبر المقبل.

الإسماعيلى ينافس سموحة على ضم قاهر بيراميدز بالميركاتو الصيفى

دخلت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في طلائع الجيش للتعاقد مع محمد بسام حارس مرمى الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم عرين الدراويش بعد المستوى المتميز الذى ظهر به الحارس طوال الموسم

عقيلة يضم 20 لاعبا لقائمة الاتحاد أمام الإنتاج فى مباراة " الوداع الأخير"

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استقر منير عقيلة القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى عقب اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار مع زعيم الثغر على الدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداد لمباراة الإنتاج الحربى فى الأسبوع قبل الأخير ومباراة الوداع الأخيرة قبل تولى التوأم حسام حسن و ابراهيم حسن المهمة رسميا .

فرجاني ساسي يخضع لمسحة جديدة غدا

يخضع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لمسحة كورونا جديدة غدا في معسكر الفريق المقام حاليا بالمغرب استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات ذهاب دورى ابطال افريقيا، وكانت نتيجة المسحة الأولى اثبتت إصابة اللاعب بيفروس كورونا اثناء تواجده مع منتخب بلاده ، وهو ما أكده بيان بعثة الزمالك الصادر من قليل.

الزمالك قبل مواجهة الرجاء: الاستعدادات فى الدار البيضاء لا تتوقف.. فيديو

نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر تويتر، لقطات من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى، فى مباراة ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر مساء الأحد القادم، قال عنه: "الاستعدادات فى الدار البيضاء لا تتوقف قبل مواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا".

استقبال حافل لملك سليم فى معسكر منتخب الجمباز بعد رفع الإيقاف

استقبلت لاعبات منتخب مصر للجمباز الايقاعى المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، زميلتهم اللاعبة ملك سليم بحفاوة كبيرة عقب عودتها من الإيقاف وانتهاء أزمة المنشطات وذلك خلال معسكر المنتخب المقام حاليا بالمركز الأولمبى بالمعادى، وشهد الاستقبال حالة من الحب والود وباقات ورد لزميلتهم بعد الابتعاد عن معسكر المنتخب فترة طويلة.

موسيمانى يؤكد إيمانه بلاعبى الأهلى وقدرتهم على العودة بالانتصار من المغرب

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي أنه يعرف الوداد جيداً، ويرى أنه فريق قوي ويحترمه كثيراً قبل المباراة التى ستجمع الفريقين في التاسعة من مساء غد ،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، موضحاً أن الوداد يعرف الاهلي هو الأخر لأن الفريقين كبيرين ، وتابع: لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولماذا لا نعود بالفوز؟.