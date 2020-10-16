شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك تراورى ينضم لبعثة بيراميدز فى الدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انضم الدولي البوركيني إيريك تراوري لبعثة نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الثلاثاء المقبل.. وحضر صانع الألعاب الدولي لمعسكر بيراميدز قادما من مدينة الجديدة المغربية التي كان يقيم منتخب بوركينا فاسو معسكره فيها خلال تجمع أكتوبر الجارى، واستقبل لاعبو بيراميدز زميلهم لدى وصوله لفندق الإقامة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث يجري الفريق مسحة طبية مساء اليوم، بفندق إقامة طبقا لبروتوكول الكاف الطبى.
وانتهى فريق نادي بيراميدز من أداء أول تدريباته في مدينة الدار البيضاء المغربية، استعدادا لخوض مواجهة حوريا كوناكري الغيني، وخاض الفريق مرانه الأول واستغرق مدة ساعة واحدة بملعب كهرما في الرباط، واكتفى بالجري حول الملعب وأداء تدريبات خفيفة خوفا من الإجهاد خاصة بعد رحلة السفر.
وأدى الخماسى عبد الله السعيد ومحمد فاروق وعمر العيوني ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة لتجهيزهم لمباراة الثلاثاء الهامة.. وتابع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ورئيس البعثة المران لتحفيز اللاعبين، و عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.
وأوضح جهاز بيراميدز أن عبد الله السعيد يعاني من التواء في الكاحل تسبب في غيابه أمام طلائع الجيش بكأس مصر ويتم تجهيزه بصورة مكثفة للقاء حوريا، بينما يعاني العيوني من شد في الضامة ويخضع لمران تأهيلي مكثف.
وأشار إلى أن محمد فاروق يعاني من إجهاد في السمانة ويخضع هو الآخر لتدريبات مكثفة فيما يشعر دودو الجباس بآلام في القدم، ودونجا يعاني من كدمة بالقدم أصيب بها أمام الطلائع، والجهاز يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة.
وتحدث عيد مع اللاعبين وطالبهم بنسيان أي شيء والتركيز في مواجهة حوريا الغيني، مشددا على أنهم المجموعة الأفضل بين جميع فرق نصف النهائي ولديهم القدرة على الفوز والتأهل للنهائي بل والتتويج باللقب القاري.
أضاف المدير التنفيذي بأن الفريق عليه نسيان لقاء الكأس والتركيز لكتابة أسمائهم بأحرف من نور والتتويج بالبطولة مع أول مشاركة قارية في تاريخ النادي.
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