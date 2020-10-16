شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يداعب القفاز قبل مواجهة الزمالك والرجاء بـ48 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

داعب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، قفازه على هامش مران الزمالك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستعرضت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي "كاف" على تويتر فيديو لحارس الزمالك وهو يداعب قفاز على هامش المران.

وأصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت إيجابيتها مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصلة ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري.

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وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثة تواصلت بإقامته في مكان خاص.

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك في إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسي عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثة إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البداية ان نأخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة لين معرفة نتيجة المسحة الثانية حرصا على سلامه جميع أفراد البعثة.