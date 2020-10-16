مرعي عن عرض الـ 40 مليون للانتقال للأهلي: هل لكم عين لتطلبوا هذا المبلغ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى عمرو مرعي لاعب بيراميدز المعار لصفوف المقاصة، وصول اي عرض من النادي الأهلي، مؤكدا أنه يحلم بذلك منذ أن كان لاعبا صغيرا.

وقال مرعي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس:" لا أعلم أي شيء عن عرض طلب الحصول على 40 مليون نظير الموافقة على انتقالي إلى الأهلي".

وأضاف:" عرض الـ 40 مليون؟ انت جبت الكلام ده منين؟، أكيد شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي وهذا حلم لي ".

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وتابع:" ما عرفش طلبوا ليه هذا الرقم ؟ وامر طبيعي اني اضايق من سماع هذا الكلام، وبأمارة ايه انك تطلب كدا؟".

وأشار إلى انه الحديث عن مفاوضات الأهلي معه كلام يسمعه كغيره، ويتمنى بالتأكيد تحقيق هذا الأمر كلاعب.

وأتم:" كنت أتمنى ان يكون هناك أمر إيجابي في هذا الملف وكنت وقتها لن افكر وسأوافق على الفور، والأمر بالنسبة له ليس له علاقة بالماديات".