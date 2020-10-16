المران الأول لبيراميدز في المغرب.. تدريبات خفيفة.. وتأهيل خماسي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

انتهى فريق نادي بيراميدز من أداء أول تدريباته في مدينة الدار البيضاء المغربية؛ استعداداً لخوض مواجهة حوريا كوناكري الغيني والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد محمد الخامس بالرباط.

وخاض الفريق مرانه الأول؛ حيث استغرق مدة ساعة واحدة بملعب كهرما في الرباط، واكتفى اللاعبون بالجري حول الملعب وأداء تدريبات خفيفة خوفاً من الإجهاد خاصة بعد رحلة السفر.

وأدى الخماسي عبد الله السعيد ومحمد فاروق وعمر العيوني ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة لتجهيزهم لمباراة الثلاثاء الهامة.

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أوضح جهاز بيراميدز أن السعيد يعاني من التواء في الكاحل تسبب في غيابه أمام طلائع الجيش بكأس مصر ويتم تجهيزه بصورة مكثفة للقاء حوريا، بينما يعاني العيوني من شد في الضامة ويخضع لمران تأهيلي مكثف.

أشار إلى أن محمد فاروق يعاني من إجهاد في السمانة ويخضع هو الآخر لتدريبات مكثفة فيما يشعر دودو الجباس بآلام في القدم، ودونجا يعاني من كدمة بالقدم أصيب بها أمام الطلائع، والجهاز يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة.

وتابع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ورئيس البعثة المران لتحفيز اللاعبين، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.