تقارير: مدرب الوداد ينتظر مصير مدافعه قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يترقب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، مصير مدافعه أيوب العملود قبل مواجهة الأهلي والمقرر لها مساء غد السبت ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "LE 360" المغربية، الجمعة، أن جاموندي يترقب التقرير الطبي الخاص بمدافع الفريق أيوب العملود في ظل الإصابة التي يعاني منها، حيث خضع اللاعب لتدريبات منفردة في الفترة الماضية.

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ويعاني فريق الوداد بمشكلة دفاعية تتمثل في غياب صلاح الدين السعيدي بسبب إصابته بفيروس كورونا إلى جانب عدم مشاركة الثنائي العائد من الإصابة الشيخ كومارا وأشرف داري خلال الفترة الأخيرة.

ويستقبل الوداد منافسه الأهلي، غدًا السبت، على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، على أن تقام موقعة الإياب في القاهرة وتحديدًا في 23 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الفائز من طرف الأهلي والوداد سيواجه الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.