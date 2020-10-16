تقرير.. ماذا يريد الأهلي وموسيماني من مواجهة الوداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يدخل الأهلي مباراة الوداد البيضاوي المغربي، والمقرر إقامتها على ملعب "محمد الخامس" بالعاصمة المغربية "الدار البيضاء"، غدًا السبت، والهدف الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب بدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في ظل أن هناك موقعة أخرى ستقام في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري.

ويبحث الأهلي عن اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه، حيث لم يحقق بطل مصر البطولة القارية منذ نسخة (2013) وتحديدًا عقب الفوز على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتجية (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وقبل بداية معركة السبت، يستعرض "الخليج 365" أبرز أهداف الأهلي في لقاء الوداد البيضاوي:

- ثأر نهائي 2017:

في نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا (2017) التقى الأهلي بمنافسه الوداد البيضاوي المغربي، لكن هذه المواجهة لم تكن لصالح ممثل مصر بعد التعادل في "برج العرب" بالاسكندرية بنتيجة (1-1) في لقاء شهد تسجيل المغربي ولاعب الزمالك الحالي أشرف بنشرقي هدف التعادل.

مباراة الإياب لم ينجح الأهلي في التعويض ليستغل الفريق المغربي الوداد عاملي أرض والجمهور في تحقيق نتيجة الفوز بهدف دون رد جاء عن طريق وليد الكرتي والذي سيكون بنسبة كبيرة متواجدًا في لقاء السبت.

ويبحث الأهلي عن الثأر من خسارته نهائي نسخة (2017) خاصة أن الفريق الأحمر أخفق في نهائي النسخة التالية بالهزيمة من الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

- فرصة متاحة:

أمام المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الفرصة للثأر أيضًا من فريق الوداد البيضاوي، حيث لم يحقق المدير الفني السابق لصنداونز نتائج جيدة أمام عملاق المغرب وتحديدًا في الأدوار الإقصائية.

بداية مواجهات موسيماني أمام الوداد يعود إلى نسخة (2017) وتحديدًا في دور ربع النهائي، حيث كانت نتيجة المباراة الأولى لصالح صنداونز بهدف دون رد، قبل أن يرد الوداد بنفس النتيجة ليكون ضربات الترجيح لصالح بطل المغرب بعد الفوز بنتيجة (3-2).

وفي النسخة التالية، فرض الوداد التعادل على صنداونز بهدف دون رد في دور المجموعات بجنوب أفريقيا، قبل أن يفوز الفريق المغربي بهدف دون رد في اللقاء الثاني.

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صنداونز في 2019 وتحت قيادة موسيماني حقق الأخير فوزه الأول بهدفين مقابل هدف في جنوب أفريقيا قبل أن يخسر في لقاء الإياب بالمغرب بهدف دون رد ضمن دور المجموعات.

وفي دور نصف النهائي من النسخة الماضية بدوري أبطال أفريقيا، حجز الوداد البيضاوي بطاقة العبور للنهائي بعد الفوز على صنداونز بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

آخر المواجهات كانت في النسخة الحالية من دور المجموعات حيث تعادل صنداونز خارج الديار قبل أن يفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

في النهاية حصيلة مواجهات موسيماني أمام الوداد هو الخروج من الأدوار الإقصائية وتحديدًا في نسختي (2017) و(2019).

ويبحث موسيماني أيضًا عن الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى بعدما سبق وأن حقق اللقب القاري مع صنداونز على حساب الزمالك في نهائي (2016).

- تكرار سيناريو ربيعة:

الأهلي سبق وأن واجه الوداد البيضاوي المغربي في نسخ (2011) و(2016) و(2017) 8 مرات من بينهم أربع مباريات في المغرب.

وفي المغرب بالتحديد واجه الأهلي بطل المغرب في أربع مناسبات لم يحقق فيها الأهلي سوى الفوز في نسخة (2016) بهدف جاء عن طريق رامي ربيعة.

حصيلة الأهلي في مواجهاته أمام الوداد بالمغرب الفوز في مباراة مقابل التعادل بنتيجة (1-1) في مباراة بنسخة (2011) والخسارة مرتين في نسخة (2017) بدور المجموعات والمباراة النهائية بنتيجة (2-0) و(1-0) على الترتيب.