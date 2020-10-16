سموحة يُهدي البطاقة الأفريقية للمقاولون العرب بعد التعادل أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اهدى فريق سموحة بطاقة التأهل للكونفدرالية الإفريقية لفريق المقاولون العرب، بعدما تعادل بدون أهداف أمام مصر للمقاصة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الـ33 من دوري we المصري على ستاد المقاولون العرب.

وبتلك النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 48 نقطة، ولن يتمكن من منافسة المقاولون العرب على المركز الرابع.

أما مصر للمقاصة فقد ارتفع رصيده 41 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وحسمت المشاركة الأندية الإفريقية الأربعة التي ستشارك بطولات الأندية على المستوى الإفريقي الموسم المقبل، وهم، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، والمقاولون العرب.