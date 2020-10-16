الشيشيني نجم الجيل الذهبي للمقاولون: ذئاب الجبل إستحقوا التأهل للكونفدرالية

هنأ سعيد الشيشينى احد نجوم الجيل الذهبى للمقاولون العرب ادارة النادي والجهاز الفنى واللاعبين عقب تأكد تواجد ذئاب الجبل بالمركز الرابع فى الدورى، وعودته الى البطولات الافريقية بعد غياب ١٥ عامًا.
وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن هذا الانجاز التاريخى تحقق بعد جهد كبير من اسرة المقاولون العرب.
واضاف سعيد الشيشينى، أن المقاولون العرب ليس من الاندية الغنية مثل الاهلى والزمالك وبيراميدز لافتًا بأن المقاولون يعتمد اعتماد كليا وجزئيا على قطاع الناشئين وهذا امر جيد وفرصة لقطاع الناشئين والدليل بأنه يوجد 7 أو 8 لاعبين من الناشئين فى الفريق
وأشاد الشيشينى بأداء الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس ومعه علاء عبد الغنى ومعاونيه، مؤكدا ان كل الجهاز يقوموا بدورهم على اكمل وجه واقول لهم "كتر خيركم انكم تحافظوا على اسم المقاولون " بدعم من المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل.
وأكمل نجم المقاولون السابق، ان ذئاب الجبل طوال تاريخه لا يعتمد على الجماهير منذ ان تم تأسيس النادى والدليل ان النادى يكسب داخل وخارج ارضه.
وتابع قائلا:" اتمنى كل التوفيق للفريق الاول ان يكمل مسيرة المقاولون فى البطولات الافريقية خاصة ان المقاولون هو الثالث بعد الاهلى والزمالك فى عدد البطولات.
وحول نصائحه بخصوص افريقيا طالب سعيد الشيشينى بأن يستمروا بنفس الاداء لاستكمال انجازات وبطولات النادى خاصة ان النادى ليس له جماهير.
واشار ان البطولتان الافريقيتان التى شارك فيهما فاز المقاولون فى النهائى على باور ديناموز 2-٠ على ارضه و2 -٠ بمصر، وفى البطولة الثانية فاز علي الحرية الغينى على ارضه وتعادلنا هنا وهذا يؤكد ان المقاولون معتاد على تلك الصعوبات.
وحول شعوره بعد عودة المقاولون الى افريقيا بعد ١٥ سنة قال:" هذا امر جميل ونتمنى انهم يكملوا المسيرة واتمنى ان يضيفوا بطولة جديدة ونفتخر بأننا ثالث فريق فى البطولات بين الاندية المصرية وخاصة انهم ماشيين بثبات هذا العام".
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