الشيشيني نجم الجيل الذهبي للمقاولون: ذئاب الجبل إستحقوا التأهل للكونفدرالية

هنأ سعيد الشيشينى احد نجوم الجيل الذهبى للمقاولون العرب ادارة النادي والجهاز الفنى واللاعبين عقب تأكد تواجد ذئاب الجبل بالمركز الرابع فى الدورى، وعودته الى البطولات الافريقية بعد غياب ١٥ عامًا.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن هذا الانجاز التاريخى تحقق بعد جهد كبير من اسرة المقاولون العرب.

واضاف سعيد الشيشينى، أن المقاولون العرب ليس من الاندية الغنية مثل الاهلى والزمالك وبيراميدز لافتًا بأن المقاولون يعتمد اعتماد كليا وجزئيا على قطاع الناشئين وهذا امر جيد وفرصة لقطاع الناشئين والدليل بأنه يوجد 7 أو 8 لاعبين من الناشئين فى الفريق

الاول.وأشاد الشيشينى بأداء الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس ومعه علاء عبد الغنى ومعاونيه، مؤكدا ان كل الجهاز يقوموا بدورهم على اكمل وجه واقول لهم "كتر خيركم انكم تحافظوا على اسم المقاولون " بدعم من المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل.وأكمل نجم المقاولون السابق، ان ذئاب الجبل طوال تاريخه لا يعتمد على الجماهير منذ ان تم تأسيس النادى والدليل ان النادى يكسب داخل وخارج ارضه.وتابع قائلا:" اتمنى كل التوفيق للفريق الاول ان يكمل مسيرة المقاولون فى البطولات الافريقية خاصة ان المقاولون هو الثالث بعد الاهلى والزمالك فى عدد البطولات.وحول نصائحه بخصوص افريقيا طالب سعيد الشيشينى بأن يستمروا بنفس الاداء لاستكمال انجازات وبطولات النادى خاصة ان النادى ليس له جماهير.واشار ان البطولتان الافريقيتان التى شارك فيهما فاز المقاولون فى النهائى على باور ديناموز 2-٠ على ارضه و2 -٠ بمصر، وفى البطولة الثانية فاز علي الحرية الغينى على ارضه وتعادلنا هنا وهذا يؤكد ان المقاولون معتاد على تلك الصعوبات.وحول شعوره بعد عودة المقاولون الى افريقيا بعد ١٥ سنة قال:" هذا امر جميل ونتمنى انهم يكملوا المسيرة واتمنى ان يضيفوا بطولة جديدة ونفتخر بأننا ثالث فريق فى البطولات بين الاندية المصرية وخاصة انهم ماشيين بثبات هذا العام".