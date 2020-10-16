رسمياً.. المقاولون يتأهل للمشاركة بالكونفدرالية

تأهل فريق المقاولون العرب، بشكل رسمي إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعثر سموحة صاحب المركز الخامس بالتعادل أمام مصر المقاصة سلبيًا دون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ٣٣ من الدوري الممتاز.

ويمتلك المقاولون، صاحب المركز الرابع، ٥٣ نقطة بفارق ٥ نقاط عن سموحة الذي وصل للنقطة ٤٨ ، ومع تبقي جولة على نهاية المسابقة، يصعب على الفريق السكندري اللحاق بذئاب الجبل بشكل رسمي، والأمر نفسه لإنبي صاحب

المركز السادس، بنفس عدد النقاط.ويعود ذئاب الجبل إلى أفريقيا، بعد غياب ١٥ عامًا، منذ مشاركته الأخيرة، في عام ٢٠٠٥.وتوج المقاولون بالبطولات الأفريقية ٣ مرات، بالإضافة لحصوله على وصافة السوبر الأفريقي عام ١٩٩٧ بعد الخسارة امام الزمالك بركلات الترجيح، ويعتبر المقاولون أول فريق مصرى يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية.