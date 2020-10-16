رسمياً.. المقاولون يتأهل للمشاركة بالكونفدرالية

تأهل فريق المقاولون العرب، بشكل رسمي إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعثر سموحة صاحب المركز الخامس بالتعادل أمام مصر المقاصة سلبيًا دون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ٣٣ من الدوري الممتاز.
ويمتلك المقاولون، صاحب المركز الرابع، ٥٣ نقطة بفارق ٥ نقاط عن سموحة الذي وصل للنقطة ٤٨ ، ومع تبقي جولة على نهاية المسابقة، يصعب على الفريق السكندري اللحاق بذئاب الجبل بشكل رسمي، والأمر نفسه لإنبي صاحب
ويعود ذئاب الجبل إلى أفريقيا، بعد غياب ١٥ عامًا، منذ مشاركته الأخيرة، في عام ٢٠٠٥.
وتوج المقاولون بالبطولات الأفريقية ٣ مرات، بالإضافة لحصوله على وصافة السوبر الأفريقي عام ١٩٩٧ بعد الخسارة امام الزمالك بركلات الترجيح، ويعتبر المقاولون أول فريق مصرى يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية.
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