بعد فوزه بالدوري.. قائد الشرقية للدخان يُعلن اعتزاله

أعلن محمد عصام قائد فريق الشرقية للدخان للهوكى، اعتزاله بشكل رسمي عقب حسم فريقه للقب الدورى العام وذلك للمرة الثالث فى تاريخ النادى.
وحقق محمد عصام خلال مشواره مع فريق الشرقية للدخان العديد من الألقاب حيث كان أبرزها الفوز بلقب الدورى ثلاثة مرات وكاس مصر مرتين، كما توج بلقبالسوبر مرة واحدة وبطولة إفريقيا للأندية مرتين ولقبين للبطولة العربية.
ويُعد محمد عصام من إنتاج قطاع الناشين في نادي الشرقية للدخان قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويقود الفريق لتحقيق العديد من البطولات.
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