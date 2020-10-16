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بعد فوزه بالدوري.. قائد الشرقية للدخان يُعلن اعتزاله

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أعلن محمد عصام قائد فريق الشرقية للدخان للهوكى، اعتزاله بشكل رسمي عقب حسم فريقه للقب الدورى العام وذلك للمرة الثالث فى تاريخ النادى.

وحقق محمد عصام خلال مشواره مع فريق الشرقية للدخان العديد من الألقاب حيث كان أبرزها الفوز بلقب الدورى ثلاثة مرات وكاس مصر مرتين، كما توج بلقب

السوبر مرة واحدة وبطولة إفريقيا للأندية مرتين ولقبين للبطولة العربية.

ويُعد محمد عصام من إنتاج قطاع الناشين في نادي الشرقية للدخان قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويقود الفريق لتحقيق العديد من البطولات.

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