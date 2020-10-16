للمرة الثالثة في تاريخه.. الشرقية للدخان بطلًا لدوري الهوكي

توج فريق الشرقية للدخان بطلًا للدورى العام للهوكى لموسم ٢٠١٩/٢٠٢، عقب الفوز على الطائرات بعد اللجوء إلى شوط «أوت» عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة اهداف لكل منهما.

وشهد اللقاء هانى أمان حضور رئيس مجلس إدارة شركة

الشرقيه للدخان، والمهندس محمد حسين جلال المشرف العام للفريق.

كما شهد تواجد المهندس نصر عبدالعزيز، النائب التنفيذى للشئون الفنية وعصام عبدالمعطى رئيس مجلس إدارة النادى وأحمد عبدالعزيز مدير

عام النادي.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الشرقية من أحمد عبده مدير فني ويعاونه هشام قرني مدربًا عامًا وحسين كامل مدربًا، كما وسيد سليم أخصائي علاج طبيعي وعيد عبدالرسول رئيسًا للجهاز الإداري.

يذكر ان الشرقية للدخان يتوج بلقب الدورى للمره الثالثه حيث حقق اللقب حيث توج باللقب فى عام ٢٠٠٩،٢٠١٥،٢٠٢٠.