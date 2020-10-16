للمرة الثالثة في تاريخه.. الشرقية للدخان بطلًا لدوري الهوكي

توج فريق الشرقية للدخان بطلًا للدورى العام للهوكى لموسم ٢٠١٩/٢٠٢، عقب الفوز على الطائرات بعد اللجوء إلى شوط «أوت» عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة اهداف لكل منهما.
وشهد اللقاء هانى أمان حضور رئيس مجلس إدارة شركةالشرقيه للدخان، والمهندس محمد حسين جلال المشرف العام للفريق.
كما شهد تواجد المهندس نصر عبدالعزيز، النائب التنفيذى للشئون الفنية وعصام عبدالمعطى رئيس مجلس إدارة النادى وأحمد عبدالعزيز مديرعام النادي.
ويتكون الجهاز الفني لفريق الشرقية من أحمد عبده مدير فني ويعاونه هشام قرني مدربًا عامًا وحسين كامل مدربًا، كما وسيد سليم أخصائي علاج طبيعي وعيد عبدالرسول رئيسًا للجهاز الإداري.
يذكر ان الشرقية للدخان يتوج بلقب الدورى للمره الثالثه حيث حقق اللقب حيث توج باللقب فى عام ٢٠٠٩،٢٠١٥،٢٠٢٠.
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