سموحة يتعادل مع المقاصة ويفشل في الوصول للمربع الذهبي

فشل فريق سموحة في الحفاظ على أماله في الفوز بالمركز الرابع بجدول الدوري، بعد تعادله مع مصر المقاصة بدون اهداف بستاد الجبل الاخضر ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري.

ارتفع رصيد سموحة الى 48 نقطة في المركز الخامس وهو نفس رصيد انبي ويتفوق بفارق الاهداف عن انبي والذى تراجع للمركز السادس، ولايكفي

فوزه في الجولة الأخيرة للدوري للوصول الى النقطة 53 وهو رصيد المقاولون ليحتفظ الأخير بالمركز الرابع بصرف النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة .

بينما ارتفع رصيد المقاصة الى 41 نقطة في المركز التاسع.

جاء اللقاء متوسط المستوى تباتدل فيه الفريقان السيطرة بدايته لصالح سموحة ونهايته كانت

افضل للمقاصة.

ضم تشكيل سموحة كلا من:حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم وأحمد أبو الفتوح.

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خط الوسط: محمد كوفي محمد نادي، محمود حليمو، ديريك نسيبامبي وناصر ماهر.

الهجوم: صلاح محسن.

بينما ضم تشكيل فريق مصر المقاصة في حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: حسني فتحي، محمد دبش، عاصم سعيد وأحمد محسن.

خط الوسط: عبدالله مجدي، أحمد ياسين، أحمد صبيحة، صلاح ريكو وخالد أوتشو.

الهجوم: محمد توني