علي فرج إلى نهائي بطولة مصر المفتوحة للإسكواش

فاز علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا على اللاعب المصري الصاعد مصطفى عسل صاحب ال 19 عاما والمصنف ال18 عالميا، في الدور نصف النهائي من بطولة مصر المفتوحة للإسكواش. عالميا، في الدور نصف النهائي من بطولة مصر المفتوحة للإسكواش. وحسم فرج اللقاء بنتيجة أشواط (3/1) بواقع نقاط (11/4) (12/14) (11/3) (11/7). (3/1) بواقع نقاط (11/4) (12/14) (11/3) (11/7). وتقام بطولة مصر المفتوحة للإسكواش تحت سفح الأهرامات وتصل مجموع جوائزها إلى 540 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين منافسات السيدات ومنافسات الرجال.

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