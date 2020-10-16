نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة مصر المفتوحة للإسكواش

فازت نوران جوهر، المصنفة الأولى على العالم ولاعبة وادي دجلة، على المصرية هانيا الحمامي المصنفة السادسة عالميا في مباراة أستمرت لمدة ساعة و 15 دقيقة بنتيجة

(3/1).

وفازت نوران بواقع (9/11) و(11/7) و(13/11) و(11/4) وذلك في منافسات الدور القبل النهائي لبطولة مصر المفتوحة.

وتسعى الدجلاوية نوران جوهر للفوز بمباراة النهائي غدا الاحد لتعزيز صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات.

الجدير بالذكر أن بطولة مصر المفتوحة للإسكواش تقام تحت سفح الأهرامات وتصل مجموع جوائزها إلى 540 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين منافسات السيدات ومنافسات الرجال.